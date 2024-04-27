У рамках 35 туру АПЛ Евертон прийматиме Брентфорд. Команди вже оголосили свої основні 11-ки.

Поза заявкою Евертона опинився лівий захисник Віталій Миколенко. Він травмувався у домашньому матчі проти Ліверпуля (2:0) у середу, 24 квітня.

Атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк почне поєдинок на лаві запасних Брентфорда.

Нагадаємо, зустріч Евертон — Брентфорд розпочнеться о 19:30 за київським часом.