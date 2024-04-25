Англія

Тренер "ірисок" розповів про характер травми українця.

Головний тренер Евертона Шон Дайч поділився інформацією про травму Віталія Миколенка після перемоги в мерсисайдському дербі (2:0).

Тренер підтвердив, що Віталій Миколенко пошкодив гомілку. В клуб поки не знають, наскільки серйозна ця травма.

"Ми дізнаємося більше завтра, але він дограв перший тайм. Він травмував гомілку, більше інформації буде завтра", — цитує Дайча Goodison News.

Українець невдало приземлився на ногу у результаті зіткнення з форвардом "червоних" Дарвіном Нуньєсом, після чого Віталій корчився від болю та пролежав на газоні кілька хвилин, допоки йому надавали медичну допомогу.