Англія

Скандал в АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно розкритикував суддівство в матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги між його командою та Астон Віллою (2:2). Цитує аргентинця ВВС.

"Всі, хто дивився гру, будуть розчаровані. Дві різні речі: суддя сказав, що це порушення і не зарахував гол, а потім звернувся до VAR для підтвердження рішення. Рефері просто неймовірний, це смішно. І це болісно, оскільки завдало шкоди англійському футболу. Думаю, навіть гравці "Вілли" та їхні вболівальники не зрозуміли, чому гол Дісасі не був зарахований.

Гра була дуже доброю з нашого боку, щоправда, у першому таймі ми легко пропустили два м'ячі.

Щоб таким чином зіграти з "Віллою", яка бореться за четвірку найкращих, треба мати відповідний рівень. Я задоволений командою, мої гравці продемонстрували топовий футбол.

Думаю, це було те, чого ми очікували від цього матчу. В нас була хороша можливість продемонструвати правильну реакцію на поразку від Арсеналу проти потужної команди і хлопці з цим впоралися", — сказав Почеттіно.

Нагадаємо, на 90+5-й хвилині "сині" забили третій м'яч, проте його було скасовано через поштовх в спину Дієго Карлоса з боку захисника Челсі Бенуа Бадьяшиля.