Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 квітня 2024 року.

У рамках 35-го туру англійської Прем’єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла примудрилась за тайм утратити перемогу над лондонським Челсі.

Команда Унаї Емері провела зразкову першу половину зустрічі — у спокійному стилі скористалась помилками суперників у захисті на початку та наприкінці тайму, тоді як Челсі постійно атакував решту часу, але забити не міг.

Але після перерви все змінилось — "сині" теж перебували з м’ячем попереду, а коли забили перший м’яч, то далі взагалі не помічали спротив опонентів.

У підсумку все дійшло до того, що команда Маурісіо Почеттіно ледь не оформила повноцінний камбек, але її третій гол не зарахували.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Челсі в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Челсі 2:2

Голи: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуеке, 63, Галлагер, 81

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Дієго Карлос, 75), Тілеманс (Діабі, 27, Дуран, 83), Дуглас Луїс (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгінн — Воткінс.

Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва (Дісасі, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 90) — Джексон.

Попередження: Дуглас Луїс, Роджерс, Бейлі — Кайседо, Мудрик, Сілва