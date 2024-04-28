Англія

У "канонірів" чемпіонські амбіції.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про чемпіонські перегони в нинішньому сезоні АПЛ. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"У цій лізі необхідно демонструвати свій рівень кожен сезон, у кожній грі, і це надзвичайно складно.

Ми боремося за чемпіонство два роки поспіль, але нас це не влаштовує. Ми хочемо виграти чемпіонат і збираємося зробити для цього все, що в наших силах. Якщо ми виграємо, то спробуємо зробити це ще раз. Якщо не вийде, то, звичайно, будемо знову намагатися зробити це", — заявив Артета.

В рамках 35-го туру АПЛ Арсенал у "дербі північного Лондона" протистоятиме Тоттенгему. Гра відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.