Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд на дербі Північного Лондона.

Арсенал в рамках поєдинку 35 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Тоттенгема. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вирішив залишити Олександра Зінченко в запасі, тоді як ліворуч в захисті зіграє Такехіро Томіясу.

У "шпор" відзначимо появи Тімо Вернера, натомість Рішарлісон залишився на лаві для запасних.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс — Гейб'єрг, Бентанкур — Кулушевські, Меддісон, Вернер — Сон Хин Мін

Запасні: Остін, Роял, Дрегушін, Ло Чельсо, Джонсон, Матар Сарр, Біссума, Хіль, Рішарлісон

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Жезус

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Арсенал розпочнеться о 16:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.