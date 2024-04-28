Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 28 квітня 2024 року.
Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті, Getty Images
28 квітня 2024, 22:59
У рамках 35-го туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Ноттінгем Форест. "Містяни" впоралися з "лісниками".
Сіті наблизився до Арсеналу і має гру в запасі.
Огляд матчу:
Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Гвардіол, 32, Голанд, 71
Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс (Монтьєль, 35), Ніакате, Болі (Сангаре, 84), Мурільйо (Рейна, 74), Айна — Еланга (Єйтс, 74), Даніло (Омобаміделе, 74), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 46) — Вокер, Аканджі, Аке, Гвардіол — Родрі — Доку (Ковачич, 46), Сілва, де Брюйне (Нунеш, 89), Гріліш (Голанд, 62) — Альварес (Бобб, 89).