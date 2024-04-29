Англія

"Вершкові" проводять потужний сезон.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про мадридський Реал, якому "містяни" програли у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:3, 1:1, по пенальті 3:4). Цитує португальця AS.

"Реал — дивна команда. Іноді здається, що ти володієш грою, а вони звідки не візьмись двічі біжать у контратаку й забивають два голи, тому що їхні гравці індивідуально дуже сильні. Вони настільки швидкі та сильні в контратаках, що контролювати їх непросто.

Якщо атакувати занадто великою кількістю гравців, вони перейдуть у контратаку та покарають вас. Якщо ви не атакуєте великою кількістю гравців, створюється враження, що ви недостатньо ефективні. Тому в грі з такою командою складно приймати відповідні рішення", — сказав гравець "містян".