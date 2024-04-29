Англія

У складі "червоних дияволів" є трійка недоторканних.

У Манчестер Юнайтед недоторканні лише три футболісти.

Як повідомляє The Telegraph, манкуніанці готові вислухати пропозиції майже щодо будь-якого футболіста.

При цьому МЮ має намір за будь-яку ціну зберегти у складі форварда Расмуса Гойлунда, вінгера Алехандро Гарначо і півзахисника Коббі Майну. Навколо них сподіваються побудувати успішну команду на багато років.

Що стосується Маркуса Рашфорда, то Юнайтед не буде вживати активних дій з метою його продати, але розгляне пропозиції, що надходять.

Зазначається, що в англійському клубі чекають інформації про ступінь активності саудівських клубів цього літа.