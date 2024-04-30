У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Ліверпуль (2:0). У тій зустрічі травму отримав гравець "ірисок" Віталій Миколенко. 
Українець прокоментував свій стан після того зіткнення з футболістом "червоних". 
"По-перше, хочу сказати всім велике спасибі за слова підтримки, я все читаю і бачу.
Мені не потрібна операція, і тепер моя мета відновитися якомога швидше і сподіваюся, побачимося на Євро", — написав Миколенко на своїй сторінці в Instagram
У поточному сезоні Миколенко провів 34 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи. 