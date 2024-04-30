Ліверпуль влітку може запросити до своїх лав центрального захисника Крістал Пелес. 
Йдеться про Марка Геї, який може замінити на Енфілді Жоеля Матіпа. Нагадаємо, у камерунця влітку закінчується контракт із мерсисайдцями. 
За інформацією Football Insider, Геї перебуває в шорт-листі Ліверпуля. Проте, вихованець лондонського Челсі цікавий і іншим топ-клубам англійської прем'єр-ліги, включно з Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом. 
Геї в цьому розіграші чемпіонату Англії відзначився одним результативним пасом. 