Англія

23-річний футболіст може стати "червоним".

Ліверпуль влітку може запросити до своїх лав центрального захисника Крістал Пелес.

Йдеться про Марка Геї, який може замінити на Енфілді Жоеля Матіпа. Нагадаємо, у камерунця влітку закінчується контракт із мерсисайдцями.

За інформацією Football Insider, Геї перебуває в шорт-листі Ліверпуля. Проте, вихованець лондонського Челсі цікавий і іншим топ-клубам англійської прем'єр-ліги, включно з Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом.

Геї в цьому розіграші чемпіонату Англії відзначився одним результативним пасом.