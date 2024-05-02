Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 26-го туру чемпіонату Англії, який пройде 2 травня і розпочнеться о 21:30.

У рамках перенесеного -го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Тоттенгемом, яке пройде на домашньому стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 21:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Багатостраждальний Челсі продовжує свої відчайдушні спроби зрушити з мертвої точки в турнірній таблиці чемпіонату Англії, намагаючись застрибнути в "останній вагон" і все-таки виконати завдання щодо фінішу в єврокубковій зоні. З урахуванням того, що підопічним Маурісіо Почеттіно залишилося провести аж п'ять матчів у внутрішній першості на тлі трьох-чотирьох у прямих конкурентів, то ліквідувати своє відставання в п'ять очок — це цілком реально, не неможливо. Але проблема в тому, що ми говоримо про "пенсіонерів", від сьогоднішнього зразка яких можна очікувати чого тільки завгодно.

Слабкі сторони у грі та проблеми у команді Почеттіно цілком очевидні: якісь більш глобальні, а якісь — менш. По-перше, протягом усього сезону Челсі, який і так переживає неприємний період глобальної перебудови, переслідує аномальна кількість травм. По-друге, це відсутність організованої та позиційної оборони, особливо у перехідних фазах від атаки до захисту. По-третє, варто відзначити погану реалізацію, що нерідко супроводжується занадто одноманітними атаками з відсутністю креативу. І по-четверте, у Челсі помітне переважання в атаці на правий фланг, що загалом можна пов'язати з попереднім пунктом про відсутність креативу. І такі проблеми "синіх" необов'язково даються взнаки в абсолютно кожному поєдинку. Так, наприклад, проти Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії була жахлива реалізація на тлі загалом гарного рівня футболу. У розгромній поразці від Арсеналу колектив Почеттіно був жахливим майже у всьому, а в минулій нічийній зустрічі з Астон Віллою лондонці мали проблеми з просуванням м'яча у фінальній третині поля, через що величезна кількість ударів гравців Челсі виявилася абсолютно безпечною для суперника.

На тлі інших команд АПЛ Тоттенгем відпочивав протягом двох тижнів через перенесення його матчів з різних причин, а ось повернення підопічних Анге Постекоглу на футбольне поле минулими вихідними не супроводжувалося бажаним та необхідним результатом. "Шпори" вперше в історії вдруге поспіль програли Арсеналу в дербі Північного Лондона саме на своєму стадіоні, при цьому "каноніри" ще в першому таймі не без частки везіння розібрали принципового суперника доволі нехитрим чином — голами зі своїх улюблених кутових і однієї успішної контратаки. Як і завжди, Постекоглу намагався нав'язати супернику свій футбол, але знову потрапив в ту ж саму пастку — тренер суперника був лише "за" такий розклад подій у матчі та був готовий підлаштовуватися під Тоттенгем.

Цілі та завдання "шпор" на заключний етап сезону Прем'єр-ліги всім очевидні. Колектив Постекоглу веде боротьбу з Астон Віллою за потрапляння до топ-4 турнірної таблиці та за сумісництвом місце у Лізі чемпіонів на наступну кампанію. На даний момент бірмінгемці випереджають Тоттенгем аж на сім очок, але при цьому вони зіграли на два матчі більше за лондонського конкурента. Набрати максимальну кількість очок у заключних турах сезону АПЛ — дуже важливо як для "шпор", так і для Челсі, а враховуючи доволі відкритий стиль обох команд, ми очікуємо побачити сьогодні достатньо голів (якщо реалізація не підведе).