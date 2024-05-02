Англія

Англієць може продовжити кар'єру в іншій команді.

Голкіпер Джордан Пікфорд може покинути Евертон у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє акаунт deadlinedaylive.

Повідомляється, що мерсисайдці будуть змушені розлучитися з футболістом, якщо не зможуть домовитися з новим спонсором.

Річ у тім, що "іриски" відчувають фінансові труднощі, а у Джордана одна з найбільших зарплат у команді.

30-річний голкіпер виступає за Евертон з літа 2017 року. Термін трудової угоди між сторонами закінчується наприкінці червня 2027-го. Трансферна вартість Пікфорда оцінюється в 22 мільйони євро.