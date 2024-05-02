Англієць може продовжити кар'єру в іншій команді.
ДЖОРДАН ПІКФОРД, GETTY IMAGES
02 травня 2024, 11:59
Голкіпер Джордан Пікфорд може покинути Евертон у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє акаунт deadlinedaylive.
Повідомляється, що мерсисайдці будуть змушені розлучитися з футболістом, якщо не зможуть домовитися з новим спонсором.
Річ у тім, що "іриски" відчувають фінансові труднощі, а у Джордана одна з найбільших зарплат у команді.
30-річний голкіпер виступає за Евертон з літа 2017 року. Термін трудової угоди між сторонами закінчується наприкінці червня 2027-го. Трансферна вартість Пікфорда оцінюється в 22 мільйони євро.