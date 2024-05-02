Англія

"Каноніри" виявляють інтерес до форварда "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може опинитися в іншому клубі англійської Прем'єр-ліги.

За повідомленнями британської преси, у послугах форварда зацікавлений лондонський Арсенал.

Керівництво столичного клубу хоче посилити атакувальну лінію команди в літнє трансферне вікно. Рашфорд вважається одним із кандидатів.

"Червоні дияволи", зі свого боку, не проти розлучитися з нападником, якщо отримають хорошу пропозицію.

Маркус виступає за манкуніанців з 2016 року. Чинна трудова угода 26-річного гравця розрахована до кінця червня 2028 року.

Зазначимо, що ринкова вартість Решфорда становить 60 мільйонів євро.