Англія

Англійці шукають підсилення у центр захисту.

Керівництво Ліверпуля серйозно розглядає можливість трансферу центрального захисника франкфуртського Айнтрахту Вільяна Пачо. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, "червоні" мають намір придбати 22-річного гравця збірної Еквадору після закінчення цього сезону та повернути його у франкфуртський клуб в оренду на один рік.

Зазначається, що "орли" оцінюють свого виконавця в 50-60 млн. євро.

Контракт захисника з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тисяч євро на рік (брутто).

Цього сезону Вільяна Пачо відіграв за Айнтрахт 41 матч, віддав дві результативні передачі та заробив вісім жовтих карток.