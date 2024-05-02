Англійці шукають підсилення у центр захисту.
Пачо, getty images
02 травня 2024, 12:53
Керівництво Ліверпуля серйозно розглядає можливість трансферу центрального захисника франкфуртського Айнтрахту Вільяна Пачо. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, "червоні" мають намір придбати 22-річного гравця збірної Еквадору після закінчення цього сезону та повернути його у франкфуртський клуб в оренду на один рік.
Зазначається, що "орли" оцінюють свого виконавця в 50-60 млн. євро.
Контракт захисника з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 800 тисяч євро на рік (брутто).
Цього сезону Вільяна Пачо відіграв за Айнтрахт 41 матч, віддав дві результативні передачі та заробив вісім жовтих карток.