Англія

Англієць може повернутися до складу "червоних дияволів".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг усе ще допускає повернення в команду вінгера Джейдона Санчо, який залишив манкуніанців у січні через конфлікт із тренером.

Нагадаємо, англієць до кінця сезону захищатиме кольори дортмундської Боруссії.

Як повідомляє журналіст Роб Доусон з ESPN, нідерландський фахівець готовий прийняти Санчо назад у команду, але тільки за тієї умови, що футболіст вибачиться перед ним.

Нагадаємо, на початку сезону Джейдон розкритикував тренера в соціальних мережах, але після цього не вибачився. У керівництві Манчестер Юнайтед вважають, що з моменту конфлікту минуло багато часу, тому сторони можуть піти на компроміс.