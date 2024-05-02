Англія

"Сині" відправили у ворота супротивника два м'ячі (2:0).

Челсі в рамках перенесеного матчу 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Тоттенгем. В стартовому складі "синіх" з'явився український вінгер Михайло Мудрик, а у "шпор" відзначимо повернення в основу Бреннана Джонсона та Рішарлісона, тоді як Джеймс Меддісон залишився у запасі. В першому колі "сині" здобули перемогу з рахунком 4:1 і хотіли виграти у "шпор" вдруге в сезоні.

Челсі активно розпочав матч і доволі швидко міг відкрити рахунок. Мудрик шикарним пасом вивів Джексона на побачення з Вікаріо, а той пробив — Ван де Вен встиг вибити м'яч з лінії воріт, а Палмер не зміг відреагувати на винос супротивника. Гості змогли як належить перебратися на чужу половину після 10 хвилин гри. Тоді Емерсон опинився на газоні в чужому штрафному після контакту з Мадуеке, але арбітр вирішив, що фолу не було.

Михайло Мудрик був дуже активним на своєму фланзі, але взяття воріт відбулось без його прямої участі. Чалоба ударом головою переправив м'яч під поперечину після подачі Галлагера зі штрафного. 1:0. Трохи пізніше Палмер добре розібрався з двома опонентами та відпасував на Мудрика. Михайло прибрав Порро та цілив в дальній верхній кут, але трошки не влучив.

Тоттенгем зміг відповісти вже ближче до кінця тайму. Спочатку Порро навісив зі штрафного з правого флангу на дальню стійку, а Ромеро пробив головою повз порожній кут. Трохи пізніше гостям вдалась яскрава комбінація: Джонсон на Порро, іспанець повернув, а Бреннан покотив в центра на Сарра, який пробив з вбивчої позиції — Чалоба встиг завадити в останній момент. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги "синіх".

На початку другої половини гри Тоттенгем намагався високо пресингувати, але заволодіти ігровою ініціативою не вдавалось. Після години ігрового часу Анге Постекоглу наважився на потрійно заміну, намагаючись змінити хід поєдинку, але згодом "шпори" пропустили ще раз. Палмер шикарно пробив зі штрафного, але Тоттенгем врятувала поперечина. Втім, першим на добиванні виявився Джексон, який головою вразив ворота. 2:0.

Михайло Мудрик покинув поле на 75 хвилині, а після його відходу команди почергово володіли ігровою ініціативою, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. "Шпори" намагались влаштувати фінальну навалу, але обмежились сумбуром в чужому штрафному майданчику. Хіба що можна згадати неточний удар Бентанкура з меж штрафного в компенсований час. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Челсі.

Челсі — Тоттенгем 2:0

Голи: Чалоба, 24, Джексон, 73

Челсі: Петрович — Гілкріст (Ачеампонг, 85), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 75) — Джексон (Тауріайнен, 90+4)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял (Ло Чельсо, 86) — Біссума (Гейб'єрг, 64), Сарр (Меддісон, 63) — Джонсон (Хіль, 78), Кулушевські, Сон — Рішарлісон (Бентанкур, 63)

Попередження: Ван де Вен