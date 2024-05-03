Англія

Італійського фахівця все влаштовує у Брайтоні.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі висловився щодо свого майбутнього. Цитує італійця Sky Sports.

"Я хотів би залишитися в Брайтоні, тому, що я люблю своїх гравців, місто, клуб та вболівальників.

Я вже сказав вболівальникам під час нашої зустрічі, що якщо я буду щасливий, то не буду змінювати цей клуб — я хочу зберегти свою пристрасть. Те, що ми зробили тут всі разом заслуговує величезної поваги. Як би не було в майбутньому, я назавжди залишу при собі ці спогади", — сказав колишній тренер донецького Шахтаря.

Наразі, Брайтон йде на 12 місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 пункти після 34 зіграних турів. Зазначимо, що "Чайки" не виграють вже шість матчів поспіль у чемпіонаті Англії.