Пристрасті навколо іспанського фахівця розпалюються.
Лопетегі, getty images
28 квітня 2024, 14:23
Керівництво італійського Мілана може не призначити Хулена Лопетегі головним тренером команди. Про це повідомляє Milan News.
За інформацією джерела, новина про призначення іспанського фахівця викликала вкрай негативну реакцію вболівальників "россонері". У соцмережах набирає популярності хештег #Nopetegui, а деякі фанати навіть створили петицію з проханням не призначати Лопетегі на посаду алленаторе "червоно-чорних".
Зазначається, що на тлі такої суспільної реакції в Мілані можуть передумати призначати Лопетегі, бо иіж клубом та вболівальниками дуже тісний зв'язок.
Серед кандидатів на посаду тренера Мілана називають Паулу Фонсеку з Лілля. Можливим кандидатом називається Роберто Де Дзербі з Брайтона, проте з ним поки що не зв'язувалися. Також керівники "россонері" розглядають варіанти з призначенням Марка ван Боммеля, Рубена Аморіма або Тіаго Мотту.