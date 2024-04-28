Італія

Пристрасті навколо іспанського фахівця розпалюються.

Керівництво італійського Мілана може не призначити Хулена Лопетегі головним тренером команди. Про це повідомляє Milan News.

За інформацією джерела, новина про призначення іспанського фахівця викликала вкрай негативну реакцію вболівальників "россонері". У соцмережах набирає популярності хештег #Nopetegui, а деякі фанати навіть створили петицію з проханням не призначати Лопетегі на посаду алленаторе "червоно-чорних".

Зазначається, що на тлі такої суспільної реакції в Мілані можуть передумати призначати Лопетегі, бо иіж клубом та вболівальниками дуже тісний зв'язок.

Серед кандидатів на посаду тренера Мілана називають Паулу Фонсеку з Лілля. Можливим кандидатом називається Роберто Де Дзербі з Брайтона, проте з ним поки що не зв'язувалися. Також керівники "россонері" розглядають варіанти з призначенням Марка ван Боммеля, Рубена Аморіма або Тіаго Мотту.