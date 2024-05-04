Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 травня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Борнмутом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ, 14:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на безліч невтішних прогнозів після першої і поки що єдиної поразки в АПЛ у 2024 році від Астон Вілли, а також подальшого вильоту з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії на стадії 1/4 фіналу, лондонський Арсенал все ж продовжує свою запеклу боротьбу за чемпіонський титул. Серед конкурентів у підопічних Мікеля Артети залишився лише величний та досвідчений Манчестер Сіті, адже неодноразові осічки у квітні фактично позбавили Ліверпуль шансів на "золото" (математично це ще можливо, але розцінюється як щось із галузі фантастики). "Каноніри" зараз йдуть першими в турнірній таблиці і випереджають головного конкурента на чолі з Хосепом Гвардіолою на одне очко, проте це лідерство лондонців все ж має більше номінальний характер, адже у "містян" ще є один матч у запасі та всі шанси на чемпіонство у разі жодної осічки в решті поєдинків сезону.

У будь-якому випадку, як Манчестер Сіті, так і Арсенал, перебувають зараз у такому положенні, коли вони не мають права навіть на одну помилку у заключних турах АПЛ-2023/24. Спочатку серед трьох учасників чемпіонських перегонів саме календар матчів у колектива Артети розцінювався як найбільш складний, але вже на даному етапі, розклад останніх матчів чинних чемпіонів, напевно, виглядає навіть важче, ніж у "канонірів". Так, можна сказати, що Арсенал вже пережив найстрашніше: виїзна нічия на Етіхаді (0:0), вищезгадана домашня невдача з бірмінгемцями (0:2), впевнені три очки проти небезпечного та прагматичного Вулвергемптона (2:0), розгром знекровеного Брайтон (3:0) та дві вражаючі перемоги у лондонських дербі з Челсі (5:0) та Тоттенгемом (3:2). На тлі цього всього Давід Рая вже гарантував собі звання найкращого воротаря сезону АПЛ, команда має найбільшу кількість забитих та найменшу кількість пропущених м'ячів, а на шляху до чемпіонства залишилися лише Борнмут, Манчестер Юнайтед та Евертон. Але тут ще велике питання, що виглядає складнішим завданням: набрати Арсеналу максимальну кількість очок у трьох останніх турах або Манчестер Сіті не допустити жодної втрати пунктів у своїх чотирьох.

Борнмут — одна з найбільш прогресивних команд у нинішній кампанії чемпіонату Англії, а причиною початку цього прогресу від статусу борця за виживання до міцного представника середини таблиці стали грамотний менеджмент разом із обдуманим запрошенням нового головного тренера Андоні Іраоли, який має сучасний погляд на футбол та вміє працювати з молодими талановитими виконавцями. До речі, керманич "вишень" чудово знайомий із Мікелем Артетою ще з дитинства, адже 30 років тому вони разом виховувалися в одному аматорському клубі Антігуоко із Сан-Себастьяна. Не дивно, що футбольні філософії Іраоли та Артети багато в чому схожі між собою, але, звичайно, тренер Арсеналу зараз має набагато більше ресурсів для реалізації всіх своїх задумів та досягання більш вагомих цілей.

Однак "вишні" вже виконали своє завдання на цю кампанію, і фактично просто дограють його без будь-якої частки тиску, думаючи про те, як би безболісно впоратися з відходом свого геніального спортивного директора Річарда Г'юза в "новий проєкт" Ліверпуля. В Арсеналу ж все тільки починається та мінімальна ціль — це зробити все можливе від себе і хоча б зберегти інтригу в боротьбі за чемпіонство до останнього туру, а далі — то вже події, що залежать не від "канонірів", а від Ман Сіті. На тлі того, що лондонці не мають кадрових проблем і травм, мають чинник домашнього стадіону та підходять до матчу з наявність великої турнірної мотивації, важко знайти причини, чому команда Олександра Зінченка не повинна сьогодні здолати Іллю Забарного та компанію.