Англія

Завершився перший поєдинок 36 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Лутон Таун приймав Евертон на Кенілворт Роуд.

У першій половині зустрічі команди обмінялися голами — спочатку Калверт-Льюїн реалізував пенальті, після чого Адебайо зрівняв рахунок. Протягом другого тайму поєдинку жодна з команд так і не зуміла забити ще раз, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Зазначимо, що колектив Шона Дайча вдесяте поспіль залишився без перемоги у виїзному матчі турніру.

Лутон Таун — Евертон 1:1

Голи: Адебайо, 31 — Калверт-Льюїн, 23 (пен.)

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Оньєдінма (Вудроу, 71), Локонга, Барклі, Дауті — Чонг (Беррі, 88), Морріс — Адебайо (Таунсенд, 80)

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг (Коулман, 67) — Гаррісон, Гує (Шерміті, 80), Гарнер (Онана, 55), Макніл — Дукуре (Гомеш, 55) — Калверт-Льюїн (Бету, 79)

Попередження: Чонг — Гарнер, Гує, Гомеш