Завершився перший поєдинок 36 туру чемпіонату Англії.
Лутон Таун - Евертон, Getty Images
04 травня 2024, 00:03
У рамках тридцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Лутон Таун приймав Евертон на Кенілворт Роуд.
У першій половині зустрічі команди обмінялися голами — спочатку Калверт-Льюїн реалізував пенальті, після чого Адебайо зрівняв рахунок. Протягом другого тайму поєдинку жодна з команд так і не зуміла забити ще раз, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Зазначимо, що колектив Шона Дайча вдесяте поспіль залишився без перемоги у виїзному матчі турніру.
Лутон Таун — Евертон 1:1
Голи: Адебайо, 31 — Калверт-Льюїн, 23 (пен.)
Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Оньєдінма (Вудроу, 71), Локонга, Барклі, Дауті — Чонг (Беррі, 88), Морріс — Адебайо (Таунсенд, 80)
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг (Коулман, 67) — Гаррісон, Гує (Шерміті, 80), Гарнер (Онана, 55), Макніл — Дукуре (Гомеш, 55) — Калверт-Льюїн (Бету, 79)
Попередження: Чонг — Гарнер, Гує, Гомеш