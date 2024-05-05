Англія

Нідерландець хоче підсилення складу, але чи залишиться він на Олд Траффорд у наступному сезоні — питання.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо гравців, які потрібні йому для побудови "нового Аякса". Його слова наводить Sky Sports.

"Френкі Де Йонг та Каземіро грали б разом, доповнюючи один одного. Але вже десять років і конкретно в цей відрізок ми не у всіх випадках можемо роздобути гравців, яких бажаємо. Просто потрібно з цим змиритися.

Для того, щоб прищепити футбол Аякса, мені потрібні подібні гравці з відповідними під цей стиль якостями. Якщо гравці вже заточені під певний ігровий стиль, я не смію змінювати їхню природу", — сказав Де Йонг.