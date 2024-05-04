Німеччина

Пошуки продовжуються.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль шукає нового тренера мюнхенського клубу серед трьох кандидатів.

За інформацією журналіста Крістіана Фалька, у директора "ротен" в шорт-листі знаходяться наступні фахівці: Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед), Рогер Шмідт (Бенфіка) та Хулен Лопетегі, який нещодавно не домовився з Міланом.

В цьому списку також до недавнього часу був і коуч Брайтона Роберто Де Дзербі, але напередодні він виявив бажання залишитися у керма "чайок".

Раніше повідомлялося, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови Рангніка.