Пошуки продовжуються.
Тен Гаг, getty images
04 травня 2024, 16:22
Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль шукає нового тренера мюнхенського клубу серед трьох кандидатів.
За інформацією журналіста Крістіана Фалька, у директора "ротен" в шорт-листі знаходяться наступні фахівці: Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед), Рогер Шмідт (Бенфіка) та Хулен Лопетегі, який нещодавно не домовився з Міланом.
В цьому списку також до недавнього часу був і коуч Брайтона Роберто Де Дзербі, але напередодні він виявив бажання залишитися у керма "чайок".
Раніше повідомлялося, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови Рангніка.