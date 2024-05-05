Команди на двох забили сім голів.
Уніон - Бохум, Getty Images
05 травня 2024, 18:29
У рамках 35-го туру чемпіонату Німеччини Бохум вирушив на виїзд до Уніон Берліна.
Гості в результативному матчі обіграли господарів із різницею в один гол.
Уніон Берлін — Бохум 3:4
Голи: Вертессен, 59, Бедіа, 63, Голлербах, 74 - Віттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Хофманн, 70
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт (Ааронсон, 46), Лейте — Юранович, Хедіра (Кнохе, 89), Госенс — Шафер (Крал, 70), Тусар (Бедіа, 46) — Фолланд (Вертессен, 46), Голлербах
Бохум: Ріманн — Пасслак (Гамбоа, 89), Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Остерхаге, Беро (Машович, 79) — Брошинські (Антві-Аджей, 67), Штогер, Віттек (Ерман, 68) — Хофманн (Дашнер, 79)
Попередження: Гамбоа.