У рамках 35-го туру чемпіонату Німеччини Бохум вирушив на виїзд до Уніон Берліна.

Гості в результативному матчі обіграли господарів із різницею в один гол.

Уніон Берлін — Бохум 3:4
Голи: Вертессен, 59, Бедіа, 63, Голлербах, 74 -  Віттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Хофманн, 70

Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт (Ааронсон, 46), Лейте — Юранович, Хедіра (Кнохе, 89), Госенс — Шафер (Крал, 70), Тусар (Бедіа, 46) — Фолланд (Вертессен, 46), Голлербах

Бохум: Ріманн — Пасслак (Гамбоа, 89), Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Остерхаге, Беро (Машович, 79) — Брошинські (Антві-Аджей, 67), Штогер, Віттек (Ерман, 68) — Хофманн (Дашнер, 79)

Попередження: Гамбоа. 