Англія

Нідерландець піде з клубу вслід за Клоппом?

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо продовження контракту з мерсисайдським клубом та прокоментував чутки стосовно призначення Арне Слота на заміну Юргену Клоппу. Цитує нідерландця This is Anfield.

"Сказати мені нічого, тому що новин немає. Думаю, зараз клуб активно працює над питанням із новим тренером, і цьому приділено основну увагу. Як я вже говорив, я дуже щасливий тут, я люблю цей клуб. Це вже велика частина мого життя, і це все, що я можу сказати на даний момент.

Зараз у центрі уваги останні дві гри сезону. Потім — новий тренер. Коли оголосять його ім'я, почнеться новий етап, і я буду його частиною. Арне Слот? Поки не було офіційного оголошення. Але так, ходять чутки, що він може стати наступником Клоппа. Давайте подивимося, що буде далі.

Попереду ще дві гри, і коли сезон завершиться, ми зосередимося на майбутньому. Факт залишається фактом: відбудеться багато змін, і я особисто з великим нетерпінням чекаю цього. Я капітан, я дуже хочу допомогти і допоможу тому, хто прийде в клуб. Можу сказати тільки те, що я повністю довіряю керівництву в ухваленні правильного рішення", — сказав Ван Дейк.