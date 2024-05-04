Головний тренер роттердамського Феєнорда Арне Слот прокоментував чутки щодо можливого переходу до англійського Ліверпуля.

"Офіційно поки що нічого не підтверджено. Зараз на моїх грудях емблема Феєнорда, тому я маю намір говорити тільки про те, що стосується цього клубу. 

Раніше я вже говорив про впевненість, що сторони домовляться, але не знаю, коли це станеться. Однак очікую, що угоду буде досягнуто
Наразі я повністю зосереджений на виступах Феєнорда, інше мене не турбує", — заявив Слот.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Слот підписали контракт.