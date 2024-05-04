Нідерландець близький до Ліверпуля.
Слот, getty images
04 травня 2024, 17:12
Головний тренер роттердамського Феєнорда Арне Слот прокоментував чутки щодо можливого переходу до англійського Ліверпуля.
"Офіційно поки що нічого не підтверджено. Зараз на моїх грудях емблема Феєнорда, тому я маю намір говорити тільки про те, що стосується цього клубу.
Раніше я вже говорив про впевненість, що сторони домовляться, але не знаю, коли це станеться. Однак очікую, що угоду буде досягнуто
Наразі я повністю зосереджений на виступах Феєнорда, інше мене не турбує", — заявив Слот.