Англія

Нідерландець близький до Ліверпуля.

Головний тренер роттердамського Феєнорда Арне Слот прокоментував чутки щодо можливого переходу до англійського Ліверпуля.

"Офіційно поки що нічого не підтверджено. Зараз на моїх грудях емблема Феєнорда, тому я маю намір говорити тільки про те, що стосується цього клубу.

Раніше я вже говорив про впевненість, що сторони домовляться, але не знаю, коли це станеться. Однак очікую, що угоду буде досягнуто

Наразі я повністю зосереджений на виступах Феєнорда, інше мене не турбує", — заявив Слот.