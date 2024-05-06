Англія

61-річний фахівець піде з лондонської команди.

Девід Моєс залишить посаду головного тренера Вест Гема.

Лондонський клуб повідомив, що фахівець залишить посаду головного тренера після завершення нинішнього сезону. Раніше з'явилася інформація, що Вест Гем очолить Хулен Лопетегі.

Девід Моєс тренував клуб із грудня 2019 року.

Під його керівництвом Вест Гем доходив до чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи, а також виграв Лігу конференцій у минулому сезоні, обігравши Фіорентину у фіналі.

У поточному сезоні Вест Гем перебуває на дев'ятій позиції в таблиці АПЛ.