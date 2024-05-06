Англія

Футболіст пропустить перший матч у сезоні своєї команди через пошкодження.

Бруну Фернандеш не зіграє в матчі з Крістал Пелес.

Капітан Манчестер Юнайтед не включений у заявку команду на гру 36-го туру АПЛ.

У нинішньому сезоні португалець пропустив пропустив лише один матч команди — у грудні 2023 року через дискваліфікацію.

Крім цього, півзахисник уперше пропустить гру клубу через пошкодження.

У нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 33 гри в АПЛ, забив 10 голів і зробив 7 результативних передач.