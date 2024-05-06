Англія

Команда Еріка Тен Гага пропустила чотири м'ячі.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 36 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Крістал Пелес. Бруну Фернандеш пропускав матч через травму, тому в стартовому складі "червоних дияволів" з'явився Мейсон Маунт. Крім того, вболівальники команди побачили чергову версію пари центральних захисників — Каземіро+Еванс.

З перших хвилин матчу господарі продемонстрували, що не будуть звертати уваги на статус опонента та діяли дуже впевнено та нахабно, а вже на 12 хвилині відкрили рахунок. Олісе протягнув м'яч через центральну зону, не зустрів спротиву та пробив в дальній кут. Це було занадто просто. 1:0. Варто Зазначити, що в моменті з пропущеним голом Каземіро, який сьогодні грає центрального захисника, витягнувся за Олісе і зробив невдалий підкат.

Команди почергово володіли м'ячем, але моменти створювала команда Гласнера. Трохи згодом Муньйос повернув м'яч на Олісе в чужому штрафного, а той пробив кут з носка — Матета не встиг втекти та врятував Манчестер Юнайтед. Ближче до кінця першого тайму нападник все ж таки досяг свого. Матета отримав м'яч в чужому штрафному та потужним ударом вколотив його в ближній кут. 2:0.

Команди пішли відпочивати за впевненої перевагу "червоних дияволів", тому від команди Еріка Тен Гага очікували достойну відповідь у другій половині. В одному з моментів Антоні наважився на удар з-за меж штрафного, але це була розминка для Гендерсона. Втім, це був перший удар в площину для Манчестер Юнайтед в цьому матчі.

Згодом гості дійсно могли забити й навіть зробили це - Каземіро пробив головою після подачі Еріксена зі штрафного, але стійка врятувала господарів. Втім, на добиванні знов був бразилець, який цього разу вже пробив точно, але арбітр зафіксував офсайд. Після цього була серія небезпечних моментів у виконанні "орлів", яка завершилась голом. Вортон навісив на дальню стійку, м'яч в результаті боротьби Дало та Андересна відлетів до Мітчелла, який розстріляв ворота Онана. 3:0.

Манчестер Юнайтед знов відповів ударом головою від Каземіро, але Гендерсон був на місці. Бразилець був куди більш корисним в чужому штрафному, ніж в захисті. Згодом, Муньйос обікрав Каземіро біля лицьової лінії, покотив на Олісе, а той вколотив м'яч в ближній верхній кут. 4:0. Частину матчу, що залишилась, команди провели в не дуже високому темпі. Манчестер Юнайтед так і не зміг створити загрозу воротам супротивника, а ось господарі могли забити — стійка врятувала "червоних дияволів" від гола Едуара.

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Олісе, 12, 66, Матета, 40 Мітчелл, 59

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Геї, 77), Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз (Рідевалд, 68), Мітчелл — Олісе (Шлупп, 86), Езе (Аю, 85) — Матета (Едуар, 68)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Еванс, Ван-Біссака — Мейну, Еріксен — Антоні (Амрабат, 60), Маунт (Діалло, 79), Гарначо — Гойлунн (Вітлі, 80)

Попередження: Едуар — Амрабат