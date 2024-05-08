Англія

Німецький фахівець прагне повернути манкуніанців на "правильний шлях".

Баварія продовжує пошуки нового головного тренера для першої команди, оскільки Томас Тухель офіційно залишить цю посаду наприкінці сезону, незважаючи на те, як закінчиться для мюнхенців шлях у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Тухель ніколи не приховував свого бажання повернутися до англійської Прем'єр-ліги, про що він вже заявлял у розмові з журналістами, і, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, німецький фахівець хотів би очолити Манчестер Юнайтед у разі звільнення Еріка тен Гага наприкінці сезону.

Зазначається, що Тухель з ентузіазмом дивиться на можливість повернути Манчестер Юнайтед на "правильний шлях", що стало б великою ціллю в його тренерській кар'єрі.

Утім, за інформацією джерела, офіційних переговорів між МЮ та німецьким фахівцем наразі не було.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не планує звільняти Еріка тен Гага до фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 25 травня.

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