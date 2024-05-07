Англія

У клубі хочуть продовжити співпрацю з тренером.

Манчестер Юнайтед не буде звільняти Еріка тен Гага до фіналу Кубка Англії навіть попри незадовільні результати — повідомляє ресурс The Telegraph.

Багато гравців вважають, що його подальша робота в клубі вирішена, але керівництво Манчестер Юнайтед обговорить майбутнє тренера після завершення цього сезону.

Спілкування тен Гага з командою спричинило проблеми нинішньої кампанії, а деякі джерела вважають, що йому не вистачає мотиваційних навичок і співпереживання. Минулого туру АПЛ відбулася поразка від Крістал Пелас з рахунком 0:4 на виїзді.

Наразі Манчестер Юнайтед знаходиться на 8 місці в чемпіонаті. У фіналі Кубка Англії клуб зіграє з Манчестер Сіті.