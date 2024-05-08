Англія

Центрбек Фулгема буде доступний влітку в якості вільного агента.

Центральний захисник Тосін Адарабіойо вирішив не продовжувати контракта та залишити лондонський Фулгем на правах вільного агента наприкінці поточного сезону, тому зараз гравець перебуває у пошуках нового клуба.

Як повідомляє ESPN, Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 26-річного вихованця Манчестер Сіті, оскільки існують сумніви щодо майбутнього цілої низки поточних центрбеків "червоних дияволів", включаючи Рафаеля Варана, Гаррі Магвайра, Джонні Еванса та Віктора Лінделефа.

За інформацією джерела, МЮ доведеться зустрітися з серйозною конкуренцію за "безкоштовного" Тосіна, оскільки Ньюкасл Юнайтед, Челсі та Тоттенгем також хочуть підписати все ще гравця Фулгема.

У поточному сезоні Тосін Адарабіойо провів за Фулгем 25 матчів у всіх турнірах (1995 хвилин), в яких він забив 2 голи та заробив 2 попередження. Портал Transfermarkt наразі оцінює англійського центрбека в 15 мільйонів євро.