Ім'я переможця стане відоме 21 травня.
ПЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
09 травня 2024, 14:34
Названо претендентів на приз найкращому тренеру сезону АПЛ.
На нагороду номіновано п'ять тренерів. Переможця буде визначено за підсумками голосування вболівальників та експертів. Його ім'я назвуть 21 травня.
На приз найкращому тренеру сезону претендують:
Мікель Артета (Арсенал) — 26 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок;
Унаї Емері (Астон Вілла) — 20 перемог, 7 нічиїх, 9 поразок;
Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) — 25 перемог, 7 нічиїх, 3 поразки;
Андоні Іраола (Борнмут) — 13 перемог, 9 нічиїх, 14 поразок;
Юрген Клопп (Ліверпуль) — 23 перемоги, 9 нічиїх, 4 поразки.