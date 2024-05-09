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Палмер, getty images
09 травня 2024, 14:23
Англійська Прем'єр-ліга опублікувала список номінантів на премію найкращому гравцеві за підсумками нинішнього сезону.
До числа номінантів на премію найкращого гравця сезону-2023/2024 англійської Прем'єр-ліги увійшли:
Філ Фоден (Манчестер Сіті);
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
Александер Ісак (Ньюкасл);
Мартін Едегор (Арсенал);
Деклан Райс (Арсенал);
Коул Палмер (Челсі);
Вірджил ван Дейк (Ліверпуль);
Олі Воткінс (Астон Вілла).
Вболівальники зможуть зробити свій вибір на офіційному сайт Прем'єр Ліги до 13-го травня. Переможець буде оголошений 18-го травня.