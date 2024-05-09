Оголошено номінантів на приз найкращому молодому гравцеві АПЛ.
На приз можуть претендувати футболісти, яким на момент початку сезону-2023/24 було 23 роки або менше.
До списку номінантів потрапили 8 гравців: Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва — Манчестер Сіті), Александер Ісак (Ньюкасл), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака, Вільям Саліба (обидва — Арсенал), Дестіні Удоджі (Тоттенхем).
Переможця буде визначено за підсумками голосування вболівальників та експертів, яке триватиме до 13 травня. Лауреат премії стане відомий 18 травня. 
Раніше стали відомі номінанти на премію найкращого гравця сезону в англійській Прем'єр Лізі. 