Англія

На нагороду претендують вісім гравців.

Оголошено номінантів на приз найкращому молодому гравцеві АПЛ.

На приз можуть претендувати футболісти, яким на момент початку сезону-2023/24 було 23 роки або менше.

До списку номінантів потрапили 8 гравців: Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва — Манчестер Сіті), Александер Ісак (Ньюкасл), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака, Вільям Саліба (обидва — Арсенал), Дестіні Удоджі (Тоттенхем).

Переможця буде визначено за підсумками голосування вболівальників та експертів, яке триватиме до 13 травня. Лауреат премії стане відомий 18 травня.