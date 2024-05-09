Англія

У Лондоні розраховують на досвідченого італійця.

В Арсеналі вирішили продовжити контракт з опорним півзахисником Жоржиньо, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Подробиці оновлення угоди не розкриваються. Проте, журналіст Фабріціо Романо раніше повідомляв, що лондонці просто скористаються опцією продовження контракту з 32-річним італійцем на ще один сезон.

"Ми раді, що він підписав із нами новий контракт. Жоржиньо є важливою частиною нашої команди, зразком для наслідування з чудовими лідерськими якостями та унікальним стилем гри, що робить усіх навколо нього кращими на полі", — заявив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Протягом поточної кампанії Жоржиньо взяв участь у 35 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами.