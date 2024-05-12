Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру чемпіонату Англії, який пройде 12 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 12 ТРАВНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З великою ймовірністю вболівальники Манчестер Юнайтед згадуватимуть нинішній сезон як страшний сон, адже після непоганого дебютного сезону Еріка тен Гага на посаді головного тренера очікування були багатообіцяючими. Насправді все стало навіть гірше, ніж хтось міг припустити: провальний груповий етап Ліги чемпіонів, погані результати в АПЛ, гра рівня борця за виживання, купа травм, численні скандали і ризик у наступній кампанії взагалі залишитися без єврокубків — про потрапляння до ЛЧ вже давно немає ніякої мови. Стабільно добре майже завжди було лише на пресконференціях тен Гага, куди він приходив виключно у "рожевих окулярах", систематично видаючи бажане за дійсне.

А якщо хтось із журналістів писав щось критичного характеру щодо поганої атмосфери в команді, чергового скандалу в стані манкуніанців чи потенційного звільнення нідерландського фахівця — тим МЮ або давав бан, або сам тен Гаг починав вибірково ігнорувати питання від окремих видань. Торкаючись теми майбутнього матчу, не можна не згадати, що в британському футбольному середовищі постійні згадки тен Гага на пресконференціях про минулий матч проти Арсеналу у рамках 4 туру АПЛ (1:3) мовляв, "якби не офсайд Гарначо, ми б перемогли", вже стали справжнім мемом. Тренер Юнайтед справді дуже часто чомусь згадував саме "канонірів" та поєдинок із ними за 3 вересня минулого року. Частіше тен Гаг намагався тільки захистити себе від можливого звільнення, намагаючись сподобатися новим власникам на чолі із сером Джимом Реткліффом.

Після останньої розгромної поразки Манчестер Юнайтед від Крістал Пелес з рахунком 0:4 і величезними кадровими втратами в лінії оборони, багато хто мимоволі запитує: на що взагалі манкуніанці можуть сподіватися проти такого Арсеналу, який продовжує боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонський титул і розцінюється багатьма, без перебільшень, як одна з найкращих команд Європи на даний момент? Так, але ті ж матчі проти Ліверпуля у цьому сезоні неодноразово наочно демонстрували, чому Манчестер Юнайтед зразка нинішнього сезону — це далеко не завжди про логічні та справедливі результати. Та ті ж самі Брентфорд і Борнмут заслуговували перемагати "червоних дияволів" за всіма статтями, але в результаті якимось дивом залишилися задовольнятися лише нічиїми.

Більше того, Олд Траффорд завжди був непростим стадіоном для Арсеналу — лише одна перемога лондонців в останніх 16 гостьових матчах проти МЮ є наочним підтвердженням цього. А з огляду на маніакальну одержимість тен Гага Арсеналом та перемогою лондонців на останніх хвилинах на старті сезону, на легку прогулянку "каноніри" навряд чи сподіваються апріорі. У підопічних Мікеля Артети ситуація така, що немає права навіть на найменшу помилку у заключних турах АПЛ, тим більше днем раніше Ман Сіті свою чергову перемогу вже здобув і помітно скоротив своє відставання від столичного конкурента у різниці забитих та пропущених голів. Зважаючи на це, єдине, на чому зараз сконцентрована команда Артети — це зробити все від себе можливе, щоб як мінімум доля чемпіонського титулу визначалася в останньому турі сезону.