Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру чемпіонату Англії, який пройде 13 травня і розпочнеться о 22:00.

У заключному матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Астон Віллою та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Вілла Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 13 ТРАВНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Нинішній сезон АПЛ стрімко підходить до свого завершення, проте низка важливих питань продовжують залишатися відкритими та зберігати інтригу. Одним з таких питань є доля четвертого місця та останньої путівки до наступного розіграшу Ліги чемпіонів від Англії, за яку продовжують очну боротьбу Астон Вілла та Тоттенгем. Безперечно, очевидним фаворитом на те, щоб фінішувати у топ-4 турнірній таблиці за два тури до кінця чемпіонату, є Астон Вілла. Так, за даними статистичного порталу Opta, шанси бірмінгемців становлять аж 94,5%, тоді як лондонців — решта 5,5%. Утім, останні незадовільні результати команди Унаї Емері не дозволяють нам дивитися на цю ситуацію настільки оптимістично щодо "левів".

Астон Вілла була фаворитом на тріумф у цій Лізі конференцій в цілому, проте бірмінгемці не змогли за підсумками двоматчевого півфінального протистояння залишити поза справами грецький Олімпіакос, якому колектив Емері програв обидва матчі. На тлі цього "леви" вже у рамках АПЛ також повністю провалили другий тайм з Челсі (2:2) і мінімально поступилися Брайтону (0:1), який має великі проблеми з травмами. Очевидно, що гравці Астон Вілли фізично перебувають не в найкращих своїх кондиціях, але для кваліфікації в Лігу чемпіонів-2024/25 їм потрібно набрати всього три очки в непростих матчах з Ліверпулем і Крістал Пелес. Це гарантує Унаї Емері та компанії четверте місце, навіть якщо Тоттенгем у своїх матчах здолає Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед. Теоретично бірмінгемцям може вистачити й двох пунктів за 100% успіху "шпор", оскільки вони мають перевагу над конкурентом за різницею забитих та пропущених у вельми комфортні 8 голів.

Ліверпуль вже остаточно та офіційно більше не має ніякої турнірної мотивації в англійській першості, оскільки лондонський Арсенал і Манчестер Сіті стали для нього математично недосяжними у чемпіонських перегонах. Таким чином, можна вже констатувати наступне: мерсісайдці свій останній сезон під керівництвом Юргена Клоппа завершують на третьому місці в АПЛ та виграним Кубком англійської ліги, що, звичайно, на рівень нижче за початкові очікування команди та бажання вболівальників "червоних", але на тлі минулої кампанії без кваліфікації до Ліги чемпіонів назвати це чимось непродуктивним просто неможливо.

Наступний розділ в історії Ліверпуля пройде вже під керівництвом Арне Слота, тому два останніх матчі сезону в чемпіонаті Англії проти Астон Вілли та Вулвергемптона стануть для "червоних" не більше ніж можливістю якомога краще попрощатися з Юргеном Клоппом, який очолював команду з жовтня 2015 року та привів її до усіх можливих трофеїв (окрім Ліги Європи). Звісно, гравці Ліверпуля хотіли б подякувати німецькому фахівцеві та провести його на переможній ноті, як вони почали це робити в минулому поєдинку з Тоттенгемом (4:2).