Англія

Тренер Ньюкасла висловив думку стосовно формування складу англійського клубу.

Едді Гау розповів щодо можливих трансферів своїх лідерів наступного літа.

"Я планую, щоб вони були тут. Планую все з ними в команді", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми не хочемо продавати наших найкращих гравців. Це ключ для нас, в іншому разі це відкине нас на значну відстань назад, тому що нам доведеться починати знову".

Угоди Александера Ісака та Бруно Гімараеса до 2028 року. Наразі Ньюкасл знаходиться на 6 місці в АПЛ.