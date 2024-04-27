Англія

"Легенді" Ліверпуля влітку доведеться шукати новий клуб.

Воротар Ньюкасла Лоріс Каріус влітку покине англійський клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "сорок" вирішило не продовжувати контракт з 30-річним німцем, який спливає по закінченню поточного сезону. Натомість "чорно-білі" активували опцію продовження контракту з іншим воротарем команди Марком Гіллеспі до кінця сезону-2024/25.

Лоріс Каріус приєднався до Ньюкасла у вересні 2022 року на правах вільного агента. З того часу він зіграв за клуб з графства Тайн-енд-Вір два матчі та пропустив шість м'ячів.

Раніше стали відомі відступні за одного з лідерів Ньюкасла Бруно Гімараеса.