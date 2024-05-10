Англія

У 2021 році "червоні" віддали за англійця майже 3,5 млн євро.

Правий вінгер Кайде Гордон оновив свою угоду з Ліверпулем, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Деталі нового контракту не повідомляються, проте зазначається, що він є довгостроковим. До "червоних" нині 19-річний англієць приєднався у 2021 році, залишивши Дербі Каунті U-18.

У поточному сезоні Гордон взяв участь у 3 матчах дорослої команди Ліверпуля у всіх турнірах, не встигнувши відзначитися результативними діями.

Також на його рахунку 4 голи і 4 асисти у 15 поєдинках у всіх турнірах нинішньої кампанії за Ліверпуль U-21.