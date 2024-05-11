Англія

Форвард Лестера прокоментував своє майбутнє.

Напередодні італійський Комо відсвяткував важливу подію в своїй історії — клубу нарешті вдалось повернутись до "елітного" дивізіону вперше з сезону-2002/03.

На трибунах стадіону Джузеппе Сінігалья в матчі проти Козенци цього вечора можна було спостерігати навіть такого незвичного гостя, як нападника англійського Лестера Джеймі Варді, який сам нещодавно з "лисами" повернувся до Прем’єр-ліги після сезону в Чемпіоншипі.

"Що я тут роблю? Та я й сам не знаю! Та ні, звісно, що я жартую. Я завжди хотів прийти й подивитись гру на цьому стадіоні, і, на щастя, я побачив, як Комо підвищився в класі.

Бачити, як команда піднімається за рангом — це завжди приємні враження. Я радий за Денніса Вайза й за його команду. Тепер усе залежатиме від того, як вони виступатимуть у Серії А.

Я в Комо? Та я вже трохи застарий для цього. Хоча хто знає — побачимо", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що Лестер раніше був готовий продовжити контракт із Варді в разі промоушена.