Англія

Чинний контракт розрахований до кінця нинішнього сезону.

Нападник Лестера Джеймі Варді незабаром може продовжити контракт із клубом. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "лис" запропонує новий контракт для 37-річного англійця, якщо гарантує собі місце в АПЛ на наступний сезон.

Чинний контракт футболіста розрахований до кінця нинішнього сезону, в якому залишилося провести лише два матчі — для заповітної путівки Лестеру необхідно здобути одну перемогу.

Цього сезону Варді провів 35 матчів, у яких забив 18 голів та віддав дві гольові передачі.

Після 44 турів Лестер очолює Чемпіоншип і на чотири очки випереджає Лідс. У заключних турах Лестер зіграє проти Престона (10 місце) та Блекберна (19).