Чинний контракт розрахований до кінця нинішнього сезону.
Джеймі Варді, Getty Images
25 квітня 2024, 16:25
Нападник Лестера Джеймі Варді незабаром може продовжити контракт із клубом. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво "лис" запропонує новий контракт для 37-річного англійця, якщо гарантує собі місце в АПЛ на наступний сезон.
Чинний контракт футболіста розрахований до кінця нинішнього сезону, в якому залишилося провести лише два матчі — для заповітної путівки Лестеру необхідно здобути одну перемогу.
Цього сезону Варді провів 35 матчів, у яких забив 18 голів та віддав дві гольові передачі.
Після 44 турів Лестер очолює Чемпіоншип і на чотири очки випереджає Лідс. У заключних турах Лестер зіграє проти Престона (10 місце) та Блекберна (19).