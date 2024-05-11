Англія

Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота супротивника чотири м'ячі.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 37 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Фулгема. В стартовому складі "містян" вийшли Маттео Ковачич та Кевін де Брюйне, а Кайл Вокер натомість залишився в запасі. У "дачників" відзначимо появу колишнього вінгера донецького Шахтаря Вілліана, який в свої 35 все ще залишається важливим гравцем для команди.

На перших хвилинах зустрічі господарі показали гарний темп та намагались не давати Манчестер Сіті контролювати м'яч. Втім, команда Хосепа Гвардіоли з часом заволоділа ігровою ініціативу та швидко забила. Гвардіол обігрався з де Брюйне, втік від Кастаня, увійшов в чужий штрафний та вразив ворота ударом в кут. 0:1.

Після цього "містяни" продовжили впевнено контролювати м'яч, а рідкісні випаду Фулгема не несли загрози володінням Едерсона. Наприкінці першого тайму Манчестер Сіті мав забивати другий гол, коли Де Брюйне накинув м'яч на дальню стійку, а Аканджі примудрився дивом не влучити в порожній кут метрів з п'яти. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги Манчестер Сіті.

Марку Сілва випустив Керні та Траоре на початку другого тайму, але це мало що змінило в перебігу подій на полі. Манчестер Сіті продовжив тиснути й міг забити другий гол. Бернарду Сілва отримав м'яч в чужому штрафному та пробив в ближній кут, але Лено на місці. Вже за декілька хвилин гості все ж таки подвоїли перевагу - Філ Фоден зреагував на відскок м'яча біля чужого штрафного та пробив точно в кут воріт. Без шансів для Лено. 0:2.

Незабаром Ерлінг Голанд пробивав з вбивчої позицію в чужому штрафному, але не влучив в отвір воріт. Реакція Хосепа Гвардіоли була красномовною — іспанець був розлючений та засмучений. Манчестер Сіті не збавляв оберти та відзначився ще одним голом, коли Бернарду Сілва навісив на дальню стійку, а Йошко Гвардіол в падінні замкнув передачу на дальній стійці. 0:3.

На заключні хвилини гри Хосеп Гвардіола випустив на поле молодих Бобба та Льюїса, а також Доку й Альвареса, і останній зміг приєднатися до свята голів. Діоп збив аргентинця у своєму штрафному, покинув поле через друге попередження, а Хуліан впевнено реалізував пенальті. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгрому перемогу Манчестер Сіті, яка наблизила команду до чемпіонства.

Фулгем — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Гвардіол, 13, 71, Фоден, 59, Альварес, 90+7 (пен)

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Івобі, Пальїнья — Рід, Перейра (Вілсон, 73), Вілліан (Траоре, 46) — Муніз (Броя, 66)

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке (Вокер, 22), Гвардіол — Родрі, Ковачич (Льюїс, 81) — Сілва, де Брюйне (Доку, 75), Фоден (Бобб, 82) — Голанд (Альварес, 82)

Попередження: Діоп, Робінсон

Вилучення: Діоп, 90+6