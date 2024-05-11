Англія

Завершилися шість матчів 37-го туру чемпіонату Англії-2023/24.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед зіграв унічию з Брайтоном.

Ньюкасл — Брайтон 1:1

Голи: Лонгстафф, 45+5 - Велтман, 18

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Крафт, Берн, Голл (Тріпп'єр, 90) — Лонгстафф (Барнс, 68), Гімараес, Андерсон — Мерфі (Альмірон, 67), Ісак (Жоелінтон, 68), Гордон

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Лемпті, 40), Вебстер, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор (Оффіа, 87) — Буонанотте (Модер, 67), Енсісо (Бейкер-Боейті, 67), Адінгра (Балеба, 87) — Велбек

Попередження: Голл, Барнс, Альмірон — Гілмор, Енсісо, Велбек, Бейкер-Боейті

В паралельному матчі Тоттенгем був близький до втрати очок із Бернлі, проте зміг цього уникнути та записати до свого активу непросту перемогу над аутсайдером.

Бернлі, в свою чергу, офіційно втратив математичні шанси на те, щоб зберегти прописку в АПЛ.

Тоттенгем — Бернлі 2:1

Голи: Порро, 32, ван де Вен, 82 - Брун Ларсен, 25

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Скіпп (Бентанкур, 75) — Біссума (Скарлетт, 75), Сарр (Гейб'єрг, 88) — Кулушевські (Дрегушін, 75), Меддісон (Ло Чельсо, 88), Джонсон — Сон

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — да Сілва (Бенсон, 73), Каллен (Датро Фофана, 88), Берге, Брун Ларсен (Ндаїшиміє, 81) — Фостер (Амдуні, 88), Одобер

Попередження: Меддісон, Скіпп, Сарр — Каллен, Тейлор, Берге, Ларсен, Ассіньйон У протистоянні Борнмута та Брентфорда найцікавіше відбулося наприкінці другого тайму, коли за підсумками гольової перестрілки перемогу вдалося вибороти лондонській команді.

Борнмут — Брентфорд 1:2

Голи: Соланке, 90 - Мбемо, 87 Вісса, 90+6

Борнмут: Траверс — Сміт (Скотт, 81), Забарний, Сенесі, Келлі — Кук, Крісті (Адамс, 81) — Семеньйо, Клюйверт (Унал, 67), Уаттара (Таверньє, 67) — Соланке

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Роерслев, 63), Коллінз, Піннок, Регілон — Дамсгор (Шаде, 75), Нергор (Єнсен, 63), Янельт (Ярмолюк, 83) — Мбемо, Тоуні, Льюїс-Поттер (Вісса, 63)

Попередження: Сенесі, Уаттара — Єнсен

Вест Гем своєю перемогою наблизив Лутон до вильоту з АПЛ.

Вест Гем - Лутон 3:1 Голи: Ворд-Праус, 54, Соучек, 66, Ірті, 77 - Самбі Локонга, 6 Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна (Кейсі, 90), Палмьєрі (Крессвелл, 84) — Ворд-Праус, Соучек — Боуен, Пакета (Інгз, 84), Кудус — Антоніо (Ірті, 76) Лутон: Камінські — Берк (Беррі, 87), Менгі, Ошо — Оньєдінма (Огбене, 74), Самбі Локонга, Барклі (Кларк, 39), Дауті (Вудроу, 87) — Морріс, Чонг — Адебайо Попередження: Палмьєрі — Барклі, Берк, Морріс

Крістал Пелес обіграв Вулвергемптон та продовжив свою успішну серію до шести матчів поспіль (5 перемог та 1 нічия).

Вулвергемптон — Крістал Пелес 1:3

Голи: Кунья, 68 - Олісе, 26, Матета, 29, Езе, 73

Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті — Доерті (Дойл, 81), Гомес, Леміна, Траоре (Бельгард, 46), Аїт-Нурі (Са, 61) — Хі Чхан — Кунья

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз (Ахамада, 14), Мітчелл (Геї, 69) — Олісе (Шлупп, 88), Езе (Ворд, 88) — Матета (Едуар, 69)

Попередження: Траоре, Кунья — Муньйос, Ахамада, Гендерсон

Вилучення: Ахамада, 87

Евертон здобув мінімальну перемогу над Шеффілд Юнайтед.

Евертон — Шеффілд Юнайтед 1:0

Гол: Дукуре, 30

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Янг — Гарнер, Гує, Онана, Макніл — Дукуре (Гомеш, 70) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 80)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Соуза, Трасті, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер (Кертіс, 63), Брукс (Сліман, 55), Ларусі (Лоу, 55) — Арчер (Брюстер, 81), Бреретон

Попередження: Калверт-Льюїн — Робінсон, Арбласте