Англія

Іспанський фахівець згадав Аякс під керівництвом нідерландця.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета напередодні центрального матчу 37-го туру АПЛ з Манчестер Юнайтед, висловився про керманича манкуніанського клубу Еріка тен Гага. Його слова наводить Sky Sports.

"Можу говорити тільки те, що думаю про нього з точки зору тренерської роботи. Він прекрасний тренер. Я захоплююся його роботою у Аяксі та Манчестері.

Я знаю, що він намагається зробити, знаю, як він це робить, і, як важко готуватися до матчів проти нього, тому відчуваю до нього величезну повагу.

Сподіваюся, що йому дадуть час, тому що ми колеги і знаємо, наскільки складна ця Ліга, як вона відрізняється від інших.

Якщо ви хочете виграти Прем'єр-лігу та великі трофеї, ви маєте приїжджати на всі ці стадіони, проявляти себе і перемагати. Це той шлях, яким ми йдемо, і безсумнівно, збираємося продовжити його у матчі з "Юнайтед", — сказав Артета.

В рамках 37-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Арсенал. Гра відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.