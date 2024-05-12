Англія

Пеп прибіднюється.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував чемпіонські перегони в АПЛ. Цитує іспанця beIN Sports.

"Ми відчуваємо сильний тиск, розуміємо, якщо зіграємо внічию або програємо, то все буде скінчено. Але ми знаємо, що потрібно робити в кожній грі.

Чесно кажучи, я не очікував, що ми опинимося в такому становищі після минулорічного треблу. Я думав, що у нас буде спад, але все виявилося зовсім навпаки", — сказав Гвардіола.

Наразі Манчестер Сіті посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи другий Арсенал на два пункти. "Містянам" залишилося зіграти дві гри в чемпіонаті: з Тоттенгемом в Лондоні та з Вест Гемом в Манчестері.