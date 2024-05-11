Англія

Це другий результат в історії.

Манчестер Сіті розгромив Фулгем у матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася з рахунком 4:0 на користь команди Хосепа Гвардіоли.

Півзахисник "містян" Родрі не програє в 48 матчах поспіль в АПЛ (39 перемог, 9 нічиїх).

В історії Прем'єр-ліги тільки у Сола Кемпбелла була триваліша безпрограшна серія (56 матчів). Також по 48 матчів поспіль не програвали Тьєррі Анрі та Коло Туре.

У поточному сезоні Родрі провів 48 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів і 14 асистів.