Це другий результат в історії.
Родрі, Getty Images
11 травня 2024, 18:28
Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася з рахунком 4:0
на користь команди Хосепа Гвардіоли.
Півзахисник "містян" Родрі не програє в 48 матчах поспіль в АПЛ (39 перемог, 9 нічиїх).
В історії Прем'єр-ліги тільки у Сола Кемпбелла була триваліша безпрограшна серія (56 матчів). Також по 48 матчів поспіль не програвали Тьєррі Анрі та Коло Туре.
У поточному сезоні Родрі провів 48 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 8 голів і 14 асистів.