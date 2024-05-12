Англія

Завершилися перші поєдинки 1/2 фіналу міні-турніру за підвищення до АПЛ.

У рамках 1/2 фіналу плей-оф Чемпіоншипу за підвищення до англійської Прем'єр-ліги на сезон-2024/25 у неділю, 12 травня, відбулися два матчі.

Норвіч і Лідс не виявили сильнішого, не порадувавши глядачів результативними ударами.

Норвіч Сіті — Лідс Юнайтед 0:0

Норвіч Сіті: Ганн — Стейсі, Даффі, Гібсон, Яннуліс (Маккаллум, 75) — М. Нуньєс, Маклін — Роу (Фасснахт, 60), Г. Сара, Сайнс — Сарджент (ван Гойдонк, 84)

Лідс Юнайтед: Мельє — Байрем, Родон, Ампаду, Фірпо — Камара, Грей — Ньйонто (Ентоні, 70), Груєв, Саммервілл (Джеймс, 87) — Рюттер (Піру, 70)

Попередження: Даффі, Яннуліс, Фасснахт — Ньйонто

Та ж доля спіткала поєдинок ВБА з Саутгемптоном.

Вест Бромвіч Альбіон — Саутгемптон 0:0

Вест Бромвіч Альбіон: Палмер — Фурлонг, Бартлі, Кіпре, Таунсенд (Річ, 90+1) — Йокушлу (Аджаї, 81), Моуетт — Феллоуз (Воллес, 82), Діангана, Джонстон (Мвіла, 81) — Томас-Асанте (Свіфт, 81)

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс, Меннінг (Фрейзер, 72) — Смоллбоун, Даунс, Арібо — Армстронг (Стюарт, 72), Мара (Брукс, 71)

Попередження: Джонстон — Даунс, Гарвуд-Белліс

Зазначимо, що матчі-відповіді відбудуться у четвер-п'ятницю, 16-17 травня.