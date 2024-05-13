Англія

Футболісти "синіх" підтримали свого наставника.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може покинути лондонську команду після закінчення сезону. Про це повідомляє журналіст Кіран Джилл.

За інформацією джерела, незважаючи на чутки про можливий відхід, гравці Челсі не хочуть відходу аргентинського фахівця. Команда підтримує наставника і готова продовжувати роботу з ним. Футболісти вважають, що прогрес в грі команди у другій половині сезону очевидний і в наступній кампанії лондонці зможуть поборотися за високі місця в АПЛ.

Після 35 зіграних матчів в англійській Прем'єр-лізі Челсі набрав 54 пункти та посідає сьоме місце.

Раніше Почеттіно висловився про своє майбутнє в Челсі.